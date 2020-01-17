عودة الاضطراب في السنك.. ضحايا وجرحى من المتظاهرين بتعرضهم لإطلاقات بالذخيرة الحية

2020/01/17 | 20:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر أمني، أن قوات مكافحة الشغب أطلقت القنابل المسيلة للدموع والذخيرة بشكل مباشر تجاه المتظاهرين، قرب جسر السنك، مساء اليوم.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “الذخيرة الحية التي أطلقتها قوات مكافحة الشغب، تسبب بسقوط شهيد وسبعة جرحى، بينهم إصابات بليغة، لغاية الأن”.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اخبار […]

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