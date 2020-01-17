2020/01/17 | 20:56 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد الكرة يقرر استئناف مسابقة الدوري الممتاز بكامل عدد الأندية ومن مرحلة واحدة وستحدد آلية المنافسة بالأيام المقبلة

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