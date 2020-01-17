2020/01/17 | 20:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المبعوث الاميركي الخاص بإيران براين هوك، ان العقوبات الأميركية على إيران فعالة للغاية، وأثرت على الوضع الاقتصادي، ووضعت النظام الإيراني أمام أزمة مصرفية كبيرة.

وأوضح هوك في مؤتمر صحفي، ان إيران خسرت نحو مئتي مليار دولار، نتيجة العقوبات الأميركية، بعد فشل النظام الإيراني في ادارة الأزمة الاقتصادية، مبينا ان الإدارة الاميركية ستضع قائدا إيرانيا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني وهو حسين شهربور، على قائمة العقوبات لدوره في قمع التظاهرات.

وتابع هوك ان استراتيجية الإدارة الأميركية، لا تزال تتمثل في وقوفها مع الشعب الإيراني وإضعاف النظام، بعد ورود معلومات عن انتهاكاته لحقوق الانسان، وتلقي الادارة مقطعا مصورا، يظهر جثثا لمتظاهرين إيرانيين مكدسة في شاحنات، مشيرا الى تزايد انتقادات الشعب للنظام، بسبب كذب الاخير في حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأضاف هوك ان إيران انتهجت سياسة توسعية عدوانية طوال أربعين عاما، ولم يقف أحد في وجهها سوى الرئيس دونالد ترمب، لافتا الى ان عزلة ايران ستتواصل طالما استمرت في سلوكها، وتهديدها العالم.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هوك: العقوبات اثرت على طهران والنظام الإيراني انتهج سياسة توسعية طوال أربعين عاما) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هوك: العقوبات اثرت على طهران والنظام الإيراني انتهج سياسة توسعية طوال أربعين عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).