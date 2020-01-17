المعموري يدين استهداف منزل الشمري بعبوة ناسفة ويدعو الى كشف ملابسات الحادث

2020/01/17 | 21:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان رئيس تحالف سائرون في ديالى برهان المهموري، اليوم الجمعة، استهداف منزل النائبة عن التحالف هوزان الشمري بعبوة ناسفة، داعيا الاجهزة الامنية الى كشف ملابسات الحادث.وقال المعموري في بيان صحفي […]

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