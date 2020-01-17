شــاهد بالفيــديو : لقطة غير اعتيادية رصدتها الكاميرا اليوم اثناء صلاة الجمعة في ايران .. تثير الجدل والغضب فيها ..؟!!!

2020/01/17 | 21:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

رصدت الكاميرات لقطة غير اعتيادية من قبل الرئيس حسن روحاني تجاه المرشد علي خامنئي خلال صلاة الجمعة ، اليوم ، التي كان التلفزيون الإيراني يبثها مباشرة على الهواء.

خاصة ما اثير خلال الفترة الاخيرة ، من ازداد المعلومات التي تتحدث عن خلافات في الداخل الإيراني على خلفية كارثة الطائرة ال...

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