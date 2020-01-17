2020/01/17 | 21:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قدم اتحاد الكرة استقالته بضمانة رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي، مقابل تنازل اللاعب الدولي السابق عدنان درجال عن كل الدعوى المقدمة ضد الاتحاد.

وقال مصدر لـ" وسائل اعلام محلية ،إن عليوي ضمن الاتحاد بتقديم الاستقالة بعد الذهاب الى المحكمة وتنازل عدنان درجال عن كل الدعاوى بما في...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحـــاد العــراقي يقــدم استقـــالة جماعيــة .. لكــن بــ شروط ورجاء كبير .. مـــا هـــي ابرز هــذه الشــروط ؟!!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحـــاد العــراقي يقــدم استقـــالة جماعيــة .. لكــن بــ شروط ورجاء كبير .. مـــا هـــي ابرز هــذه الشــروط ؟!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).