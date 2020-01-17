مقتل الناشط حسن هادي الزيدي بهجوم السنك

2020/01/17 | 21:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مراسل "الغد برس"، اليوم الجمعة، بمقتل الناشط حسن هادي الزيدي بهجوم السنك.

وقال المراسل إن، هادي تعرض الى اصابة بليغة خلال هجوم قوات مكافحة الشغب على متظاهري السنك، ونقل على اثرها الى المستشفى وتوفي هناك متأثرا باصابته.

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