الاصابة تحرم ريال مدريد من خدمات

2020/01/17 | 21:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد،اليوم الجمعة، قائمة الفريق لمواجهة إشبيلية في الجولة 20 من الدوري الإسباني غدا السبت، والتي شهدت عودة الفرنسي كريم بنزيما وخروج سيرخيو راموس.ويغيب عن القائمة التي ضمت 19 لاعبا، قائد الفريق راموس والويلزي غاريث بيل للإصابة، فيما يعود بنزيما من الإصابة التي أجبرته على الابتعاد عن الميرينغي في مباراتي كأس السوبر الإسباني أمام فالنسيا وأتلتيكو مدريد.وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية:حراسة المرمى: تيبو كورتوا، ألفونس أريولا ودييغو ألتوبي.خط الدفاع: رافائيل فاران، إيدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز، داني كارفاخال، مارسيلو وفيرلان ميندي.خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش وإيسكو.خط الهجوم: كريم بنزيما، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريغو، لوكاس فاسكيز وابراهيم دياز.

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