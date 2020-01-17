بالفيديو.. شاهد عيان يوثق تقدم قوات الشغب على المتظاهرين في السنك

2020/01/17 | 21:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتناقل مدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة، فيديو يوثق تقدم قوات مكافحة الشغب على المتظاهرين في ساحة الخلاني بمنطقة السنك وسط بغداد.

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