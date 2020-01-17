اختطاف مدير قسم الصيدلة بدائرة صحة ديالى شمال شرقي المحافظة

2020/01/17 | 21:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان مجهولين اختطفوا مدير قسم الصيدلة في دائرة صحة ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "مجهولين اختطفوا الطبيب وسام الربيعي، مدير قسم الصيدلة بدائرة صحة ديالى من امام منزله في حي المعلمين بقضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة".

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