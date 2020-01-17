نص استقالة الاتحاد العراقي لكرة القدم

2020/01/17 | 21:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية، نص الاستقالة التي أعلنها الاتحاد العراقي لكرة القدم، بشرط إصدار عفو رئاسي عن السجناء والتنازل عن شكاوى عدنان درجال في المحاكم.

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