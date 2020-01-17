2020/01/17 | 21:27 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير الخارجية الإيراني: لن نتفاوض على اتفاق نووي جديد تحت أي ظرف وهو أمر غير وارد

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