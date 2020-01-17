الاتحاد العراقي لكرة القدم.. استقالة جماعية مقابل وقف دعاوى

2020/01/17 | 21:31 - المصدر: الحرة

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أعلن اتحاد كرة القدم العراقي استقالته بشكل جماعي في إطار المساعي التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة لحل الخلاف القائم بين الاتحاد والكابتن عدنان درجال، الذي اشترط هذه الاستقالة مقابل تخليه عن دعاوى قضائية.





وجاءت الاستقالة عقب اجتماع عقده الاتحاد في أربيل، الجمعة، بحضور وزير الشباب والرياضة أحمد رياض العبيدي، الذي أشار سابقا إلى قرب حل الخلاف.

وقد أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، بيانا رسميا بشأن الاستقالة وحل الخلاف.

بيان استقالة الاتحاد العراقي لكرة القدم

واشترط درجال، رئيس كتلة المعترضين، استقالة اتحاد الكرة مقابل التنازل عن قضايا رفعها لمحكمة النزاعات الرياضية الدولية والمحاكم العراقية بتهمة تزوير انتخابات الاتحاد والنظام الأساسي لاتحاد الكرة.

ومن شروط الاتفاق الذي أفضى إلى استقالة الاتحاد، أن تكون نسخ الاستقالة في عهدة وضمان لجنة الرياضة والشباب النيابية ووزير الشباب والرياضة قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

هذا فضلا عن إطلاق سراح أمين سر الاتحاد صباح رضا، ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير بعفو رئاسي.

وأخيرا تحديد عمل الاتحاد القادم لكرة القدم العراقي وفق الآلية التي يقررها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، مع احترامها من كل الأطراف.

وكان خبراء رياضيون وقانونيون قد حذروا من أن استقالة الاتحاد العراقي لكرة القدم وإرسالها إلى الفيفا، قد تدخل الكرة العراقية في فوضى.

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