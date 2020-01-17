2020/01/17 | 21:32 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أعلن الخارجية الإيرانية، الجمعة، استعداد طهران للحوار مع الرياض، في حين أكدت أن إيران لن تتفاوض على اتفاق نووي جديد.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: "لن نتفاوض على اتفاق نووي جديد تحت أي ظرف وهو أمر غير وارد".وفي سياق منفصل، أضاف ظريف: "مستعدون للحوار مع السعودية وباقي الدول الخليجية"، وفقاً لقناة "الجزيرة".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحوار مع السعودية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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