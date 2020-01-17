شاهد.. مسيرة احتجاجية في التحرير تخاطب المجتمع الدولي لإيقاف محاولات فض الاعتصام بالقوة

2020/01/17 | 21:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خرجت مسيرات احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، تحمل رسائل إلى المجتمع الدولي للتدخل وحماية المحتجين من القمع ومنع محاولات فض الاعتصام بالقوة.وحمل المحتجون لافتات تتضمن رسائل موجهة إلى الأمم المتحدة لحماية المحتجين العراقيين من القمع والمضايقة.وتتداول أنباء عن محاولة جهات اقتحام ساحة التحرير ومحاولة فض الاعتصام […]

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