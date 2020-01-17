بالوثيقة.. البيان الاخير لاتحاد الكرة

2020/01/17 | 21:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم ، اليوم الجمعة في بيانه " الاخير" عن تقديم استقالة جماعية عن عمله الاداري بعد الحصول على ضمانات من الخصم اللاعب الدولي السابق " عدنان درجال " الذي تعهد بسحب وغلق كل القضايا المرفوعة في المحاكم العراقية .وتنشر "كلكامش برس" بيان اتحاد الكرة الذي اعلن فيه تفاصيل الاجتماع الاخير الذي عقد في اربيل مساء اليوم الجمعة .

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