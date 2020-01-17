ليلي أحمد زاهر تعود للتمثيل بالمسلسل الرمضانى”الفتوة” أمام ياسر جلال

2020/01/17 | 21:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ بعد غياب لسنوات عن الساحة الفنية ، أعلنت الفنانة الشابة ليلي زاهر إبنة الفنان المصري أحمد زاهر ، عن عودتها للتمثيل مرة أخرى ، ومشاركتها فى الموسم الرمضانى المقبل.ونشرت ليلي، عبر خاصية الإستورى بموقع إنستغرام ، معلنا عن مشاركتها فى مسلسل “الفتوة” للنجم الكبير ياسر جلال، ومن المقرر عرضه رمضان 2020.[…]

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