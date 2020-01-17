إتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية بشروط

2020/01/17 | 21:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_أين} قدم رئيس وأعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الجمعة استقالة جماعية من مناصبهم قبل إكمال مدة عضويتهم بسنتين حيث جاءت هذه الاستقالة بعد أخذ الضمانات برفع جميع الدعاوى المرفوعة ضدهم

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