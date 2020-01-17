مكتبة شنگال، بعد أن كانت ملتقى للقراء والمثقفين لأكثر من 50 عام، قصد داعش هدمها

2020/01/17 | 21:46 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خليل بوكو لم يكتفِ تنظيم الدولة الإسلامية المعروف ب “داعش” بالجرائم ضد الانسانية فحسب في قضاء شنكال، حيث ارتكب التنظيم جريمة حرق الكتب، وهدم اقدم مكتبة في المدينة وسرق مئات الكتب والمخطوطات القديمة والقيمة منها، هذه المكتبة التي كانت صرحاً حضارياً وثقافياً بالنسبة لروادها منذ القرن الماضي والى عام 2014، لم تأثر …

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