وزير الداخلية العراقي يزور قيادة عمليات الفرات الأوسط

2020/01/17 | 21:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار السيد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، قيادة عمليات الفرات الأوسط في محافظة كربلاء المقدسة....

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