ظريف: مستعدون لحوار السعودية

2020/01/17 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استعداد بلاده للحوار مع السعودية وسائر دول الخ...





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