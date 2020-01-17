أربعة لاعبين من الأولمبي يلتحقون بالنوارس في طشقند

2020/01/17 | 22:00 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

وصلت بعثة نادي الزوراء إلى العاصمة الأوزبكية طشقند صباح امس، تحضيرا لمواجهة بونيودكور الأوزبكي ضمن ملحق دوري أبطال آسيا المقرر في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في تصريحات اعلامية ان المغادرة المبكرة إلى طشقند، جاءت بهدف التأقلم مع الأجواء الباردة جدا في هذا الوقت من السنة، ورفع جاهزية اللاعبين بشكل مناسب للمباراة.

وأشار إلى أن لاعبي المنتخب الأولمبي علاء رعد ونجم شوان ومصطفى محمد جبر ومحمد رضا جليل التحقوا اليوم أيضا بالفريق قادمين من بانكوك، بعد انتهاء مسيرة المنتخب الأولمبي ومغادرته البطولة من الدور الأول، لافتا الى أن الوافد الجديد مصطفى محمود هو الآخر التحق بالفريق وبالتالي أصبحت الصفوف مكتملة تماما.

وتمنى رشيد للفريق أن يتمكن من تحقيق نتيجة الفوز ويعبر المحطة الأولى من الملحق الآسيوي لكون فريق الزوراء من الفرق الكبيرة ويستحق التأهل

لدوري المجموعات.



يشار إلى أن الفائز من مباراة الزوراء وبونيودكور الأوزبكي سيواجه فريق العين الإماراتي في دولة الإمارات، في الدور الثاني من الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من دوري

أبطال آسيا.

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