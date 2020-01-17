صور ثلاث اختزلت ألم العراق كله !

2020/01/17 | 22:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج وصلتني على الماسنجر مؤخرا صورة حزينة التقطت في البصرة قبل أشهرعدة لم يبق من شخوصها ولا معالمها أحد على قيد الحياة إختزلت المأساة العراقية برمتها،اذ كان الشخص الظاهرعن […]

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