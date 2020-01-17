رسميا... اتحاد الكرة يعلن استقالته

2020/01/17 | 22:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن اتحاد الكرة العراقي، اليوم الجمعة، عن استقالته بصورة رسمية.

وقال الاتحاد في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "الى الجماهير العراقية في كل مكان، انتم الاهم وانتم الاعلى وزنا وتأثيرا وانتم من يوجه لهم الخطاب بكل تفاصيله لتكونوا على بينة واطلاعا مما جرى ويجري، حيث آل اتحادكم العراقي على نفسه بنكران ذات كبير وتفضيل المصلحة الوطنية العامة على اية مصالح شخصية لتجنيب كرتنا العراقية من اية مطبات او عراقيل قادمة تجعل هذه الكرة الجميلة التي طالما وحدت شعبنا خلف منتخباته الوطنية بمثابة كرة خلاف تكبر وتتفاقم الى كراهية بعيدة عن معاني الرياضة السامية واهدافها في الحب والمودة والسلام".

واضاف "جماهيرنا العراقية المحبة، بحضور نيابي يمثل سلطة الشعب التشريعية وبحضور حكومي يمثل السلطة التنفيذية قدم اتحادنا مايمكن ان يقدمه لحل جذري للخلاف الحاصل والمؤثر على كرتنا العراقية التي ينتظرها استحقاق كبير في تصفيات كأس العالم بالموافقة على تقديم استقالة جماعية لمكتبه التنفيذي".

وتابع "وذلك مقابل ان يتم سحب وغلق كل القضايا المرفوعة في المحاكم العراقية واغلاق هذا الملف نهائيا والسعي لاخراج الامين العام الدكتور صباح رضا والاستاذ ستار زوير من السجن بعفو رئاسي بعد التنازل عنهم وكذلك التنازل عن قضية وليد طبرة".

واشار الى انه "تكون هذه الاستقالة بعهدة وضمان السيد رئيس لجنة الرياضة والشباب النيابية والسيد وزير الشباب والرياضة وارسالها الى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا واستحصال موافقته عليها ومن ثم غلق وسحب القضية المتعلقة برئيس الاتحاد ونائبه حتى تنتهي كل هذه الملفات بشكل نهائي، وترك تحديد الامور القادمة بعمل الاتحاد العراقي لكرة القدم وفق الالية التي يقررها الفيفا ويتم احترامها بشكل كامل من قبل جميع الاطراف".

ولفت الى انه "نتمنى مخلصين ان يتم احترام هذا الاتفاق بشكل كامل وعدم الاخلال به من الطرف الاخر حيث ان الكرة الان في ملعبه وهذا ماسعينا له بكل احترام للجماهير العراقية في المقام الاول ولتأكيد نكران ذاتنا باننا لسنا اصحاب مطامع او تمسك بالمناصب، بل نحترم جماهيرنا ونحترم هيئتنا العامة ونعدها هي المرتكز والاساس لوصول اي شخص الى المكتب التنفيذي عبر الانتخابات الديمقراطية".

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