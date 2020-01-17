بعد استشهاد زميله بقنابل السلطة في

2020/01/17 | 22:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/افاد مراسل "كلكامش برس " ان متظاهرا يدعى علي جواد (مواليد 2004 )من اهالي مدينة الكاظمية ، ادخلالى العنايه المركزة ،بعد اصابته من قبل قوات الشغب الحكومية ،بالرأس في جسرالسنك في بغداد.وشنت قوات الحكومة هجوما على المتظاهرين ،مع هطول الامطار لدفع الاحتجاجات وحصرها في مكان ضيق الامر الذي فرض استخدامهم القنابل السامة والرصاص الممزوج بمعدن صلب (صجم) ،ما ادى الى اصابات عدة بين المتظاهرين .

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