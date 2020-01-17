متظاهرو واسط تستقبلون بداية الاسبوع بالعصيان المدني

2020/01/17 | 22:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادجدد متظاهرو محافظة واسط، مساء اليوم الجمعة، دعوتهم للاستمرار بالإضراب العام في دوائر ومدارس وكليات المحافظة، باستثناء المدارس الابتدائية بناء على قرار سابق من ساحات التظاهرات في مختلف المحافظات.وذكر مراسل "كلكامش برس" أن المتظاهرين دعوا الى الاستمرار الإضراب العام عن الدوام للضغط على أصحاب القرار من اجل الإسراع في تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة المتضمنة إجراء انتخابات مبكرة واختيار رئيس وزراء مستقل.وأكدوا على "أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم الاحتكاك بالقوات الأمنية والمساس بالممتلكات العامة والخاصة في الكوت".يذكر ان مراسل "كلكامش برس" افاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بتوافد المئات من المتظاهرين واسط الى ساحة الاعتصام الرئيسية في مدينة الكوت.

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