2020/01/17 | 22:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم وامين حلف الناتو يناقشان آليات التعاون وتعزيز أدوار العراق في الدفاع عن سيادته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/17 | 22:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم وامين حلف الناتو يناقشان آليات التعاون وتعزيز أدوار العراق في الدفاع عن سيادته) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم وامين حلف الناتو يناقشان آليات التعاون وتعزيز أدوار العراق في الدفاع عن سيادته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).