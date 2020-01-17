الجبهة التركمانية: الوضع الأمني مستقر في كركوك بفضل القوات الاتحادية

2020/01/17 | 22:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت الجبهة التركمانية، على ضرورة بقاء القوات الاتحادية في كركوك للحفاظ على الاستقرار الأمني.

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