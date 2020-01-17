بيان اتحاد الكرة العراقي بشأن قرار الاستقالة الجماعية

2020/01/17 | 22:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اصدر اتحاد الكرة العراقي بيانا بشأن تقديم المكتب التنفيذي استقالته وفق ما تم الاتفاق عليه اليوم في اربيل .(المستقلة) تنشر بيان الاتحاد كما وردها: بسم الله الرحمن الرحيم فاما الزبد فيذهب جفاءً وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) صدق الله العلي العظيم الى الجماهير العراقية في كل مكان انتم الاهم وانتم الاعلى وزنا وتأثيرا […]

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