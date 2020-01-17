اغتيال ناشطة ومسعفة في كربلاء

2020/01/17 | 22:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اغتال مسلحون ممرضة شابة تسعف مصابي التظاهرات بكاتم للصوت فيما خرجت تظاهرة تدعو الامم المتحدة لحماية المتظاهرين بينما حذرعلاوي من سعي ايران لمنازلة اعدائها انطلاقاً من ارض العراق وعلى حساب شعبه لتكون شرطي الخليج العربي.واكد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الجمعة أغتيال الناشطة والمسعفة هدى خضير (23 عاما) برصاص مسدس كاتم للصوت […]

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