الانتهاكات الإيرانيّة لسيادة العراق.. الحديث عن سيادةٍ لا وجودَ لها

2020/01/17 | 22:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتيجة خضوع حكومة #بغداد لـ #طهران فإن ما حصل سيحصل مثله الكثير والكثير في الأيام القادمة، لأن البلاد بلا سيادة.#العراق يحتاج إلى عراقيين، وليس إلى أفراد متحزّبة، وذلك لن […]

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