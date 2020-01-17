جدل كبير على نص بيان استقالة أتحاد كرة القدم العراقي

2020/01/17 | 22:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، نص استقالته الجماعية من الاتحاد، فيما أنتقد صحافيين نص البيان وما تضمنه.وكشف مصدر لـ”يس عراق” عن تقديم اتحاد الكرة استقالته بضمانة رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي، مقابل تنازل اللاعب الدولي السابق عدنان درجال عن كل الدعاوى المقدمة ضد الاتحاد.وأضاف، إن “عليوي ضمن […]

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