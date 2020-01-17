بلدة كرمليس تحتضن مهرجان السلام الرياضي والفنّي

2020/01/17 | 22:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أقام مركز رياضة السماء sky sport-iq بالتعاون مع نادي الصقور الجوي وبدعم من منظمة KHRW و منظمة UNDP مهرجان السلام للرياضة الجوية الأول صباح هذا اليوم الجمعة المصادف ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٠ في بلدة كرمليس بقضاء الحمدانية.إنطلقت فعاليات المهرجان بكلمات حول أهمية الرياضة في تعزيز السلام وكلمات للهيئة …

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