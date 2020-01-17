خلف: مخربون يهاجمون الحواجز في السنك

2020/01/17 | 22:33 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /NNC- قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء ركن عبد الكريم خلف، الجمعة، إن “مخربين هاجموا” الحواجز في منطقة السنك وسط بغداد.وذكر خلف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أن “مخربين هاجموا الحواجز في منطقة السنك، وقوات الأمن تستخدم الوسائل غير المميتة لمنعهم منذ ساعات”.وكان مصدر أمني أفاد مساء اليوم الجمعة، ...

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