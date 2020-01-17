العراق.. قتيل وعدة جرحى باشتباكات على جسر السنك

2020/01/17 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل شخص وأصيب نحو 25 آخرين باشتباكات بين محتجين عراقيين وقوات الأمن قرب جسر السنك وسط بغداد، الجمعة، وفق ما نقلت رويترز عن مسؤولين أمنيين وطبيين.

وقال ناشطون مدنيون عراقيون للحرة، الجمعة، إن متظاهرا قتل وأصيب آخرون بعد مواجهات مع القوات الأمنية وقوات مكافحة الشغب عند جسر السنك وسط بغداد.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف إن "مخربين هاجموا الحواجز في منطقة السنك وسط بغداد".وأضاف في تصريح إعلامي أن "القوات الأمنية استخدمت أدواتها غير المميتة لمواجهة المخربين".وكان شهود وناشطون أكدوا أن مواجهات وقعت بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب على جسر السنك.



وأن قوات مكافحة الشغب أطلقت القنابل الصوتية والدخانية على المتظاهرين.

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