لمى محمد - نعمة اسرائيل - بساطة 2

2020/01/17 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لمى_محمد يا للخجل، ليس لدينا أكثر من شخص واحد ينفع للقيادة؟!ليس لدينا أكثر من إمرأة واحدة لتنفع في الريادة؟!ليس لدينا قدرات..لا كفاءات..لا مواهب في شبابنا؟-إن كان ما سبق خطأ: فقولوا لنا لماذا تُلصقون قفاكم بالكراسي؟ اتركوها ل (الطلائع) ولمن يستحقها… -و إن كان كل ما سبق صحيح: فأي خرابة قدتم؟ أي نار أعددتم..وأيّة أحلام وأدتم...-وإن كان الجواب كل ماسبق: فأنتم بكل أس......

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