2020/01/17 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناظم_الماوي مقالات و كتب ناظم الماوي( 2019-2011 )محتويات نشرية " لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية ! "( الأعداد 1 إلى 37 / بقلم ناظم الماوي )-------------------------------------ملاحظة :كافة هذه الأعداد متوفّرة الآن للتنزيل بنسخة بي دي أف بمكتبة الحوار المتمدّن و قد صدرت محتوياتها كمقالات على موقع الحوار المتمدّن ضمن " أبحاث يسارية و إشتراكية وشيوعية / مركز درسات و أبحاث الماركسية و......

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