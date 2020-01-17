شرطة ميسان تعلن ضبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية

2020/01/17 | 22:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت شرطة ميسان، اليوم الجمعة، عن ضبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية موجودة داخل منزل في مدينة العمارة.

وقالت الشرطة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "فى إطار جهود أجهزة مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت لضبط الجريمة بشتى صورها وأنواعها، تمكنت قوة مركز شرطة الصدر التابع إلى قسم شرطة حطين وبالتعاون مع فصيل إسناد القسم من ضبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية مخبئة داخل منزل متروك غير مؤهل للسكن في إحدى مناطق مدينة العمارة".

واضافت "جاء ذلك بعد ورود معلومات مؤكدة لدى ضابط مركز شرطة الصدر، وبعد استحصال الموافقات القانونية الاصولية تمت المداهمة والتفتيش وضبطت (١٠٣٦) قنينة مشروبات كحولية متنوعة الحجم والنوع، وأحرزت جميع المواد وفق محاضر اصولية".

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