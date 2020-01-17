الاتحاد الاسيوي يحظر اللعب على الملاعب الايرانية

2020/01/17 | 22:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قرر الاتحاد الدولي يقرر حظر اقامة المباريات الدولية الملاعب الايرانية ونقل جميع المباريات الخاصة بالاندية والمنتخبات الايرانية الى ملاعب محايدة.

وقرار الاتحاد الدولي والاسيوي جاء بعد قرار منع تحليق الطيران فوق الاجواء الايرانية بعد حادثة الطائرة الاوكرانية.

الاتحاد الاسيوي قرر اقامة مباراة الكويت الكويتي والاستقلال الايراني في الدور التأهيلي لدوري ابطال اسيا في الدوحة بدلاً من طهران وتأجيلها الى الـ 25 من الشهر الجاري.

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