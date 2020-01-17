2020/01/17 | 22:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اطلق ناشطون على مواقع التواصل الدعوة الى تظاهرات حاشدة ، في بغداد وساحات التظاهر في باقي المحافظات ، للاعلان عن انتهاء شرعية الحكومة والبرلمان ،كما دعوا في شعارات الامم المتحدة الى حماية المتظاهرين وممارسة الضغوط على الاحزاب العراقية وتنفيذ مطالب الشعب الداعية الى اجراء انتخابات مبكرة باشراف دولي ،بعد حل البرلمان،وتولي شخصية تحظى بقبول الشعب لادارة العملية الانتقالية .

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