مراسلنا : كسر الحاجز الترابي حول بحر النجف بسبب شدة الامطار

2020/01/17 | 22:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كسر الحاجز الترابي حول بحر النجف بسبب شدة الرياح والامطار، بينما تستعد فرق الدفاع المدني لانقاذ العوائل القريبة من البحر.

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