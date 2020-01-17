الفيفا يقرر حظر اقامة المباريات الدولية على الملاعب الايرانية

2020/01/17 | 22:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حظر اقامة المباريات الدولية على الملاعب الايرانية.

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