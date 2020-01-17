الاعلام الأمني: القاء القبض على شقيق مفتي داعش المسؤول بأمنية” التنظيم الارهابي

2020/01/17 | 22:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اعتقال مسؤول كبير في تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة نينوى.

وأكدت الخلية في بيان، ان مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة شرطة نينوى، تمكنت وبناءً على معلومات دقيقة، من القاء القبض على داعشي كان يعمل مسؤولا فيما يسمى بالأمنية، وهو شقيق ما يسمى مفتي داعش الإرهابي “شفاء النعمة” الذي تم القبض عليه مؤخراً، مشيرة الى ضبط جهاز هاتف نقال وثلاثة خطوط سيم كارت، تعود لمفتي داعش حسب اعترافه.

وأضاف البيان، ان أحد أبناء الإرهابي، كان مسؤولا بما كانت تسمى كتيبة القناصين الأجانب، فيما عمل ابنه الثاني فيما يطلق عليها “الأمنية”، خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، مبينة ان القبض عليه تم خلال قدومه متخفيا الى دار مفتي داعش، في منطقة حي المنصور بالجانب الايمن لمدينة الموصل.

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