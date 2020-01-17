2020/01/17 | 23:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ هاجم الشاعر الغنائى المصرى أيمن بهجت قمر ، صناع الجزء الثاني من مسرحية “إنها حقا عائلة محترمة”، خاصا وأن والده هو مؤلف الجزء الأول للمسرحية.وكتبت قمر ، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا :” أنا بطالب جهاز الرقابة بوقف المهزلة دي ، هي ميغه ولا مولد وصاحبه غايب ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أيمن بهجت قمر” يشن هجوماً على صُناع مسرحية ويهدد بتقديم شكوى رسمية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أيمن بهجت قمر” يشن هجوماً على صُناع مسرحية ويهدد بتقديم شكوى رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).