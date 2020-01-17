القبض على 5 مخربين يحاولون اضرام النيران بالممتلكات العامة في كربلاء

2020/01/17 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

تمكنت مفارز شرطة كربلاء، الجمعة، من القاء القبض على 5 مخربين اثناء محاولتهم صنع "المولتوف" لغرض حرق المباني والممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين ،

وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة، إن "قوة من شرطة كربلاء المقدسة قامت بضبط مجموعة من الاشخاص الخارجين عن الطابع السلمي ومعهم معدات للحرق ومولوتوف في افرع حي البلدية يخططون لأستهداف القوات الامنية والمباني".

وأضاف البيان ان "وعي المواطنين وتعاونهم مع القوات الامنية اثمر بالقبض على هذه المجموعة وقد تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية لينالوا جزائهم العادل".

ولفت البيان الى ان "شرطة كربلاء قامت بنشر مفارزها بشكل مكثف لتعزيز الأمن والاستقرار ومنع حصول أعمال عنف وتخريب بعد المناشدات التي أطلقها أهالي المدينة".

بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، وجود استنفار امني في ثاني اكبر مدن المحافظة.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)،ان "الاجهزة الامنية استنفرت مفارزها في قضاء المقدادية، (40كم شمال شرق بعقوبة) بعد تأكيد حالة خطف صيدلاني وس

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، القبض على شقيق مفتي داعش الإرهابي "شفاء النعمة"، والذي يعمل كمسؤول في أمنية تنظيم داعش في منطقة حي المنصور، بالجانب الايمن من مدينة الموصل.

وقالت الخلية في ب

بغداد اليوم- بغداد

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبدالكريم خلف، اليوم الجمعة، ان هناك مجموعة من المخربين يهاجمون الحواجز في جسر السنك والقوات الأمنية تحاول منعهم بالمواد غير المميتة.

ونقلت قناة العراقية ’’شبه ا

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