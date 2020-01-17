2020/01/17 | 23:36 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن مقترح لاستقطاع قروض الموظفين المنفكين من رواتبهم التقاعدية، بعد ظهور نزاعات مالية بين شريحة الموظفين المقترضين وبين المصارف.

وقال عضو اللجنة النائب ماجد الوائلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “اللجنة المالية تعتزم مخاطبة وزارة المالية من أجل تحويل الالتزامات المالية الخاصة بالقروض الشخصية للموظفين المحالين مؤخراً على التقاعد ليتم استقطاعها من الراتب التقاعدي، مراعاة للظروف المعيشية”، لافتاً الى أن “هذا المقترح جاء بالنظر لشمول عدد كبير من الموظفين بالإحالة على التقاعد حسب التعديل الأخير للقانون

الذي خفض السن القانونية للتقاعد، وكذلك بسبب وجود نزاعات مالية بذمة كل موظف سبق وأن تسلم قرضاً من أحد المصارف، ولتعذر تسديد ما تبقى من تلك القروض، ما سبب مشكلة حالياً كون الموظف المنفك قد تم قطع راتبه الوظيفي، وبالمقابل لا يمكنه تسلم راتبه التقاعدي إلا بعد تصفية الذمة المالية”.



وأضاف الوائلي، أن “اللجنة بانتظار مخاطبة وزارة المالية للعمل على تنفيذ هذا المقترح للتخفيف عن كاهل المواطن، من خلال تعميم تعليمات للمصارف لتحويل الذمم المالية الشخصية للموظفين المحالين على التقاعد بموجب التعديل الأخير للقانون من وزاراتهم الى هيئة التقاعد، بحيث يتم استمرار الاستقطاع الشهري من الراتب التقاعدي من دون المطالبة بتسديد ما تبقى من قروض بذمتهم دفعة واحدة عند الإحالة على التقاعد”.

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