التخطيط تعلن استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة

2020/01/17 | 23:36 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أعلنت وزارة التخطيط، استئناف المشاريع المتوقفة في السنوات الماضية، وأفاد المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) بان “عدد المشاريع المتوقفة بسبب الظروف المالية والأمنية منذ العام 2014 إلى الآن؛ بلغ أكثر من 5 آلاف مشروع”، مشيراً إلى أن “خطة الوزارة للعام الحالي هي استئناف العمل بالمشاريع المنجزة نسبياً أو المشاريع المتوقفة”.وأوضح، أن “هناك بعض المشاريع حققت نسب إنجاز متقدمة في السنوات الماضية”، لافتاً إلى أن “الظروف التي مرت بها البلاد حالت دون استكمالها كمشاريع المجاري والبنى التحتية والكهرباء والصحة والتعليم”، وأضاف “اننا في العام الحالي عازمون على إنجاز عشرة مشاف سعة 400 سرير في عشر محافظات”.

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