الدفاع المدني يعلن حالة الطوارئ في النجف

2020/01/17 | 23:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر مطلع بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بان الدفاع المدني في المحافظة أعلن حالة الطوارئ والتأهب لأي تطورات تحدث في النجف خلال الساعات المقبلة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "ارتفاع منسوب المياه في بحر النجف في (منطقة مظلوم) بسبب الأمطار أدى لحدوث تكسرات في السدة الترابية التي تفصل البحر عن المناطق السكنية المحاذية له".

وبين المصدر، أن "هذه التكسرات قد تؤدي إلى انهيار السدة الترابية في الساعات المقبلة بسبب شدة الامطار، واغراق المنازل القريبة من البحر".

ولفت إلى أن "فرق الدفاع المدني في المحافظة اعلنت حالة الطوارئ وقامت باجلاء العديد من العوائل من تلك المناطق تحسبا للتطورات في الساعات المقبلة".

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