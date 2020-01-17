اختطاف الناشط احمد علاء الدراجي من ساحة الطيران وسط بغداد

2020/01/17 | 23:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مراسل "الغد برس"، اليوم الجمعة، باختطاف الناشط احمد علاء الدراجي من وسط العاصمة.

وقال المراسل إن، مجهولين اختطفوا الناشط احمد علاء الدراجي من ساحة الطيران وسط بغداد، بعد خروجه من ساحة التحرير.

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