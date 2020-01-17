اختطاف مراسل قناة دجلة احمد الدراجي في بغداد

2020/01/17 | 23:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد ناشطون ان مراسل قناة دجلة تم اختطافه قبل قليل بعد عودته من ساحات التظاهر في بغداد .

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